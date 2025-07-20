Прогноз погоды в Казахстане на 20 июля

— На большей части республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков, лишь на востоке, в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, грозы, на востоке РК — град, шквал, ночью сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, в южных областях с пыльной бурей, на севере, северо-западе страны в ночные и утренние часы — туман, — сообщают синоптики.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градусов, в Атырауской области — 35-39 градусов, в Западно-Казахстанской области — 35-37 градусов, в области Жетысу и в Алматинской области сильная жара 35-38 градусов, на юге области Абай — 35 градусов, на юге Туркестанской области — 42 градуса.

Днем на западе Атырауской области ожидается очень сильная жара 41 градус, на юге Мангистауской области — 43 градуса тепла.

В Восточно-Казахстанской области и в области Абай, на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юго-востоке Костанайской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, на севере, востоке Карагандинской областей, на севере области Улытау, на западе, юге, в центре Акмолинской, на юге, востоке Павлодарской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на севере, юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре области Улытау, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на западе Западно-Казахстанской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, что 20 июля штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.