Прогноз погоды в Казахстане на 10 октября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 10 октября выпустил «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

На западе, северо-западе, севере Казахстана пройдут осадки, ночью на северо-западе страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается порывистый ветер, на западе РК прогнозируется гололед, на юго-западе пыльная буря, на западе, северо-западе, востоке ночью и утром туманы.

В Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в Жамбылской, Туркестанской, на западе Кызылординской области сохранится высокая пожарная опасность.