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    02:10, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 10 октября

    Казгидромет
    Фото: МИА "Казинформ"

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 10 октября выпустил «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    На западе, северо-западе, севере Казахстана пройдут осадки, ночью на северо-западе страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается порывистый ветер, на западе РК прогнозируется гололед, на юго-западе пыльная буря, на западе, северо-западе, востоке ночью и утром туманы.

    В Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в Жамбылской, Туркестанской, на западе Кызылординской области сохранится высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Осадки Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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