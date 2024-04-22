Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане

По данным синоптиков, на большую часть республики будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами.

— 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Лишь в начале недели, под влиянием отрога антициклона, в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал. На северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, ожидается значительное понижение температуратуры воздуха ночью до 1-8 мороза, днем до 3-13 тепла, в центре ночью до 0-5 мороза, днем до 5-15 тепла, — говорится в сообщении.