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    15:15, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане

    дождь
    Фото: pixabay.com

    Прогноз погоды по Казахстану на 23–25 апреля опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    По данным синоптиков, на большую часть республики будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами.

    — 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Лишь в начале недели, под влиянием отрога антициклона, в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал. На северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, ожидается значительное понижение температуратуры воздуха ночью до 1-8 мороза, днем до 3-13 тепла, в центре ночью до 0-5 мороза, днем до 5-15 тепла, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет Общество
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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