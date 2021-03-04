Прогноз по заболеванию КВИ на март озвучили в Минздраве Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов озвучил прогнозы по заболеванию коронавирусной инфекцией на март в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на март и следующий месяц прогнозируем от 15 до 20 тысяч случаев заболевания. Однако, надо отметить, что все зависит от нас самих», - сказал Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Вице-министр напомнил, что в марте нас ожидают праздники.

«После новогодних праздников число заразившихся увеличилось. Поэтому мы призываем граждан не проводить большие торжественные мероприятия, а быть дома в кругу близких. Соблюдать социальную дистанцию и носить маски», - подчеркнул Марат Шоранов.

Ранее был назван ряд предпринятых мер, которые позволили достигнуть положительных результатов в борьбе с КВИ. Так, по поручению Президента страны, Министерством здравоохранения в рамках своей компетенции был создан дополнительный фонд инфекционных коек, обеспечено оснащение медицинским оборудованием инфекционных стационаров, создан двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий, проведены учебные вебинары по актуальным темам профилактики, диагностики и лечения КВИ, а также разработан клинический протокол и методические рекомендации диагностики и лечения КВИ. На базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организованы мобильные бригады, Call-центры, консультативные группы с участием профильных специалистов.

«К сожалению, были безвозвратные потери среди населения. Но в целом принятые меры дали положительный эффект и помогли в 4 раза снизить смертность от КВИ. Занятость инфекционных коек сегодня не превышает 25%», - отметила вице-министр Ажар Гиният.