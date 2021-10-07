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    15:16, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Прогноз по заболеваемости коронавирусом сделали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прогноз по заболеваемости коронавирусом дали власти Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прогноз был составлен с учетом уменьшения социального дистанцирования, в связи с началом учебного года и обучением в режиме оффлайн, а также преимущественным нахождением населения в закрытых помещениях.

    Согласно прогнозу, снижение числа случаев будет продолжаться до конца года, если контрольно-ограничительные меры будут сниматься постепенно в зависимости от эпидемиологической ситуации и формирования иммунной прослойки.

    С учетом указанных факторов ожидается незначительный рост заболеваемости в конце ноября – начале декабря, с регистрацией до 600 случаев в день. Система здравоохранения будет нести умеренную нагрузку при занятости коечного фонда до 2000 коек.

    Ожидаемый прогноз

    Количество случаев в конце октября в день:

    • Базовый прогноз – 350 случаев

    • Пессимистичный прогноз – 550 случаев

    Количество случаев в конце ноября в день:

    • Базовый прогноз – 250 случаев

    • Пессимистичный прогноз – 620 случаев

    Количество случаев в конце декабря в день:

    • Базовый прогноз – 150 случаев

    • Пессимистичный прогноз – 350 случаев

    Ожидаемый следующий рост регистрации (при пессимистичном прогнозе):

    • конец ноября – начало декабря (более 600 случаев)

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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