Прогноз по заболеваемости коронавирусом сделали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прогноз по заболеваемости коронавирусом дали власти Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прогноз был составлен с учетом уменьшения социального дистанцирования, в связи с началом учебного года и обучением в режиме оффлайн, а также преимущественным нахождением населения в закрытых помещениях.

Согласно прогнозу, снижение числа случаев будет продолжаться до конца года, если контрольно-ограничительные меры будут сниматься постепенно в зависимости от эпидемиологической ситуации и формирования иммунной прослойки.

С учетом указанных факторов ожидается незначительный рост заболеваемости в конце ноября – начале декабря, с регистрацией до 600 случаев в день. Система здравоохранения будет нести умеренную нагрузку при занятости коечного фонда до 2000 коек.

Ожидаемый прогноз

Количество случаев в конце октября в день:

• Базовый прогноз – 350 случаев

• Пессимистичный прогноз – 550 случаев

Количество случаев в конце ноября в день:

• Базовый прогноз – 250 случаев

• Пессимистичный прогноз – 620 случаев

Количество случаев в конце декабря в день:

• Базовый прогноз – 150 случаев

• Пессимистичный прогноз – 350 случаев

Ожидаемый следующий рост регистрации (при пессимистичном прогнозе):

• конец ноября – начало декабря (более 600 случаев)