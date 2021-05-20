Прогноз по заболеваемости коронавирусом озвучили в столичном управлении здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султан Алия Рустемова поделилась прогнозом по росту и снижению заболеваемости коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение последней недели мы наблюдаем снижение заболеваемости, небольшое снижение. Если говорить по количеству пациентов, поступающих в стационар, тоже наблюдается меньшее количество. Пока говорить рано, конечно, об этом, учитывая, что у нас открыты торговые центры, население активно контактирует друг с другом, особенно в праздничные дни все отдыхали. Возможно, через 14 дней, к 25 числу будет рост, опять вспыхнет. Возможно такое. Это все-таки инфекция. Сегодня пока, на этой неделе идет небольшое снижение по нашей статистике», - прокомментировала Алия Рустемова.

Отметим, что по последним данным полностью два компонента вакцины получили 81 тысяча граждан Нур-Султана. Чтобы создать коллективный иммунитет необходимо вакцинировать не менее 60% населения - 647 тысяч астанчан.

По словам заместителя руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султан Алии Рустемовой, сейчас в столице снизился темп вакцинации в сравнении с апрелем, началом мая. «Вакцины хватает, активности населения нет», - отметила она.