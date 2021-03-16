Прогноз по заболеваемости коронавирусом на апрель озвучил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил прогноз развития эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рабочей группой по прогнозированию Министерства здравоохранения составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации. По оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть до 1700 случаев в сутки», - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

По словам главы Минздрава, эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране.

Ранее министр рассказал об эпидситуации по коронавирусу в стране.





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