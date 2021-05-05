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    14:04, 05 Май 2021 | GMT +6

    Прогноз по установлению высокого уровня пожарной опасности озвучили в МЧС РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов озвучил прогноз по установлению высокого уровня пожарной опасности в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Составляются ли прогнозы с учетом ожидающихся погодных условий на будущий месяц по риску возгорания в тех или иных регионах?», - прозвучал вопрос, адресованный Нурболату Дербисову от журналиста.

    «Согласно прогнозу «Казгидромета» во втором квартале ожидается повышение температуры до +25ºС, а в южных регионах до +30ºС, с количеством осадков на большей части территории страны ниже нормы, что однозначно приведет к установлению высокого уровня пожарной опасности. В соответствии с законодательством тушение степных загораний компетенция акиматов, а ликвидация лесных пожаров – находится в зоне обоюдной ответственности местных властей и природоохранных учреждений Минэкологии», - прокомментировал председатель Комитета противопожарной службы.

    Нурболат Дербисов отметил, что Министерством совместно с акиматами и заинтересованными государственными органами принимается комплекс предупреждающих мер.

    Напомним, в период с 26 апреля по 3 мая 2021 года зарегистрировано 14 случаев горения сухой травы на жилые дома, дачные хозяйственные постройки.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Безопасность Происшествия
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