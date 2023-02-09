Прогноз по предстоящим выборам в Мажилис дал политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз по предстоящим выборам в Мажилис дал политолог Данияр Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз по предстоящим выборам в Мажилис, на данный момент, дать сложно. Под прежним брендом и с прежним руководством идет на выборы только партия «Акжол». Партия AMANAT на прежних выборах называлась «Нур Отан», у нее сменились название, руководство и актив. Народная партия Казахстана сменила руководство, серия скандалов сильно ударила по репутации партии. Плюс появились две новые партии, которые были созданы, буквально, в канун выборов. Пока еще сложно оценить, какая у них будет предвыборная стратегия, какой будет актив. Опубликованные ими списки кандидатов, я бы сказал, слишком эклектичны», – отметил Д. Ашимбаев.

Эксперт отметил, что, по его мнению, с учетом опыта, организованности, ресурсной базы, наиболее вероятной представляется победа партии AMANAT. В ее пользу работает большое количество активистов, хорошо поработавшая фракция в Мажилисе, узнаваемое руководство. Под своим новым названием партия прошла хорошую проверку в ходе прошедшего в прошлом году референдума и досрочных президентских выборов.

«На второе место, на данный момент, я бы поставил партию «Акжол», поскольку она последовательна, а также имеет узнаваемый актив. С остальными партиями пока есть вопросы. НПК явно «просядет», насколько – пока сказать сложно. Партийный список еще не внушает особого оптимизма. Что касается партии «Ауыл», традиционного аутсайдера наших парламентских выборов, то здесь список возглавили два экс-кандидата в Президенты – Жигули Дайрабаев и Каракат Абден. Они более менее примелькались избирателям в ходе президентских выборов, но эффект новизны еще не потеряли. В принципе, «Ауыл» может улучшить свои перспективы, сложно сказать, насколько», – сказал Д. Ашимбаев.

По его словам, списки кандидатов новых партий «Республика» и «Байтак», особого впечатления не производят, хотя в этих списках есть и узнаваемые люди.

В заключение политолог еще раз перечислил партии, которые, на его взгляд, будут лидировать на предстоящих выборах: AMANAT; «Акжол»; «Ауыл», Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия.