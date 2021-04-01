Прогноз по паводкам дали павлодарские спасатели

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сезон подтоплений состоит из двух этапов. Сначала проблемы может принести таящий снег, после – попуски водохранилищ, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодарской области на 20% превысили норму показатели по количеству осадков, высоте снега и запасам воды в снежном покрове. Из-за того, что в январе в регионе столбики термометров часто опускались ниже 40 градусов, на 23% больше прошлогодних значений промёрзла земля. Ещё на 60-70% выше показателей 2020 года толщина льда на Иртыше.

Несмотря на это спасатели считают, что прохлада в начале апреля поможет области благополучно пройти сезон подтоплений.

«В целом информация Казгидромета благоприятная для паводковой ситуации. Мы ожидали, что уже сегодня, 31 марта, и в начале апреля температура воздуха повысится как днём, так и ночью. Но пока днём тепло, а ночью минус, и прогнозируемая первая декада апреля такая же будет. Потепление только во второй декаде», – пояснил Ернур Утегенов.

По его словам, ситуацию контролируют на 28 участках. Угроза в 17 из них связана со снегом, в 11 – попусками воды на Карагандинском водохранилище. Опасные участки находятся в трёх городах и пяти районах области. Для их жителей и скота подготовили места эвакуации.

Особенно контролируют ситуацию в Баянаульском районе.

«В любом случае будем готовиться к худшей ситуации. Заблаговременно направим силы и средства в Баянаульский район. Не для того, чтобы напугать людей, а чтобы мониторить там паводковую ситуацию. Пока вода не уйдёт, мы будем там находиться», – заявил начальник ДЧС.

Жителям региона напомнили, что обезопасить себя и населённый пункт от паводков они могут сами. Для этого нужно вывозить снег со своих дворов.

«Предупреждение паводков – дело не только уполномоченного и местных исполнительных органов, но и населения. Люди должны сами заниматься очисткой своих придворовых и дворовых площадок от снега. Особенно в тех 28 населённых пунктах», – подчеркнул руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мурат Хамитов.

По данным начальника Павлодарского отдела ЖКХ Игоря Рыбаса, с осени из областного центра вывезли около 800 тысяч тонн снега, его забирают и в частном секторе. Игорь Рыбас сообщил, что от снега почти очистили Второй Павлодар, Радиозавод, Хромзавод, МДС и Зеленстрой.

«Нельзя сказать, что полностью будет всё хорошо и не будет талой водой, потому что отовсюду невозможно вытащить снег. Есть места, куда не доберёшься. Многие частники не вынесли снег со дворов. Он начинает таять, выходит на междворовую территорию. Малый бизнес, частные предприятия тоже должное внимание этому не оказывают, не вывозят снег. Поэтому всё равно подтопления есть. Для этого держим откачивающую технику, сейчас работают машины», – рассказал Игорь Рыбас.

Во время потепления в марте проблема с талыми водами возникла на Втором Павлодаре. По словам Игоря Рыбаса, в микрорайон отправили спецмашины. Специалисты контролируют поверхностные воды и уровень грунтовых. Из-за последних может затапливать септики в частных домах Второго Павлодара, воду из них откачивают бесплатно.

Как сообщил Игорь Рыбас, от талой воды павлодарские улицы избавляет фирма «Дисконт». По договору у них должно быть десять машин, которые смогут собрать больше пяти тонн жидкости, и пять объёмом поменьше. Если техники не хватит, её арендуют у крупных городских предприятий. Кроме того, могут использовать стационарные насосные станции.

В областном бюджете предусмотрели 1 млрд 676 млн тенге на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Ещё более 11 млн на подобные мероприятия заложены в бюджетах городских и районных акиматов.