Прогноз по паводкам дал Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Основной прогноз по паводкам будет составлен в марте 2023 года.

В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

Однако зима продолжается и продолжается период снегонакопления. По данным многолетних наблюдений в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков.

Глубина промерзания почв выше прошлогодних показателей в среднем от 3 до 84 см в Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 7 до 40 см в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Акмолинской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях - ниже среднемноголетних значений; в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях - в пределах среднемноголетнего значения.

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды февраль 2023 года на большей части территории страны ожидается около нормы, преимущественно теплым и осадочным в южных и восточных регионах республики.