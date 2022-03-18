Прогноз по нефтедобыче озвучил министр энергетики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План добычи нефти на 2022 год – 87,5 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем добычи нефти по итогам 2021 года составил 85,9 млн тонн, экспорт нефти – 67,6 млн тонн. План добычи нефти на 2022 год – 87,5 млн тонн, по экспорту – 69 млн тонн. Драйверами в нефтедобыче страны остаются три крупных нефтегазовых проекта – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган», - сказал Болат Акчулаков

Глава Минэнерго отметил, что на проекте Тенгиз в 2021 г. добыча нефти составила 26,5 млн тонн, объем добычи газа – 14,5 млрд м3.

На месторождении реализуется Проект будущего расширения стоимостью 45,2 млрд долл. США, который позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год.

Общий прогресс работ по проекту по итогам 2021 года составил - 89%, план на 2022 год – 97,4%, завершение проекта планируется в 2023 году.

«Объем добычи нефти на Кашагане по итогам 2021 года составил 16,2 млн. тонн, объем добычи газа – 9,8 млрд м3. В прошлом году начато строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд м3. В 2022 году планируется достижение 40% прогресса в строительно-монтажных работах данного ГПЗ. При выходе на полную мощность завод будет производить товарный газ в объеме – 800 млн м3, сжиженный газ – 119 тыс. тонн», - уточнил Болат Акчулаков

По данным ведомства, объем добычи нефти на Карачаганаке составляет 11,5 млн тонн, объем добычи газа 18,9 млрд м3.

На сегодня на месторождении реализуются проекты по поддержанию уровня добычи жидких углеводородов в пределах 11-12 млн тонн в год. В 2021 году введен в эксплуатацию проект по увеличению мощностей по переработке газа стоимостью 1,1 млрд долл. США. Также ведутся пуско-наладочные работы для запуска 4-го компрессора обратной закачки газа стоимостью 578 млн долл. США.

Начаты работы по строительству 5-го компрессора обратной закачки сырого газа. Бюджет проекта составляет 970 млн долл. США. Срок завершения – 2025 год.



