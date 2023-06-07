Прогноз по инфляции сделал Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свое мнение по поводу базовой ставки высказал заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы повысили базовую ставку, сейчас держим ее на уровне 16,75. Пик роста инфляции был зафиксирован в феврале текущего года, поднявшись до 21,3 %. Сейчас наблюдается снижение. Когда мы объявили базовую ставку в мае, международная инфляция снизилась до 15,9. То есть инфляция и дальше будет снижаться. По нашим оценкам, инфляция в этом году составит от 11 до 14 процентов», - сказал Акылжан Баймагамбетов во время конференции «Astana Finance Days», отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, рост или падение инфляции зависит от цен в стране. В частности, цен на топливо (ГСМ) и коммунальные услуги.

«Мы не будем бороться с базовой ставкой прямыми эффектами. Но мы будем внимательно следить за тем, чтобы не допустить вторичного эффекта инфляции. То есть, будем контролировать, как это будет влиять на цены широкого спектра товаров и услуг. На основании этого будет принято решение о будущей базовой ставке», - добавил он.