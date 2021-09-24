Прогноз по инфляции дали в Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев дал прогноз по инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз республиканского бюджета, его планирование прямо связано с макроэкономическими прогнозами, с теми сценариями, которые мы уже внесли в Парламент и сегодня на рассмотрении находится там. Как известно, на следующий год мы прогнозируем рост экономики на уровне 3-9%, в то время как уровень инфляции мы ожидаем, что он сохранится в коридоре 4-6%», - сообщил во время брифинга в Правительстве Асет Иргалиев.

Ранее министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о том, как будет введен единый платеж из Фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса.

По словам главы ведомства, единый платеж должен заработать с 1 января 2023 года.