Прогноз по горным рекам на период вегетации дали в Казгидромете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для горных рек (юг, юго-восток, восток Казахстана) основным показателем будущей водности является сумма осадков за период влагонакопления, начиная с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На горных территориях РК высота рельефа местности на небольших территориях изменяется от 500 до 5000 метров. Снежный покров на горной местности залегает неравномерно и зависит от расположения склона горного массива. В этих условиях вычислить объем влагозапасов в снежном покрове в млн м3 не представляется возможным, в отличие от рек, расположенных на равнинной территории РК, где высота рельефа местности изменяется от 200 до 500 метров.

По данным снимков ДЗЗ площадь покрытия снегом горной территории РК по состоянию на 1 апреля 2023 года:

в Жамбылской области составляет 1%;

в Туркестанской области - 2%;

в Алматинской области - 11%;

в Жетысуской области - 13%;

в Абайской области - 42%;

в Восточно-Казахстанской области- 65%.