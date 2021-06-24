Прогноз по эпидситуации в Казахстане прокомментировал Алексей Цой
«Для того, чтобы спрогнозировать ситуацию, мы должны сделать замеры как минимум в течение недели или двух. Посмотреть, насколько идет распространение и уже будет смоделирована будущая ситуация. Сейчас мы определили, что есть возможные мутации индийского штамма у нас в Казахстане. Мы сейчас отслеживаем динамику заболеваемости. В ближайшие несколько недель мы эту ситуацию оценим, посмотрим, как развиваются события, насколько заразный вирус, насколько идет распространение данного штамма по регионам. Отсюда будут сделаны конкретней выводы и прогноз», - сказал в ходе брифинга СЦК Алексей Цой.
Он уточнил, чтобы запрогнозировать ситуацию, связанную с появлением нового штамма, потребуется пара недель для отслеживания динамики - насколько растет заболеваемость.
«Прогнозы делаются на основании не одной цифры, а как развивается понедельно. После появления штамма мы периоды отследим», - отметил глава Минздрава.