Прогноз по эпидситуации в Казахстане прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал вопрос касательно прогноза по эпидемиологической ситуации после выявления индийского штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы спрогнозировать ситуацию, мы должны сделать замеры как минимум в течение недели или двух. Посмотреть, насколько идет распространение и уже будет смоделирована будущая ситуация. Сейчас мы определили, что есть возможные мутации индийского штамма у нас в Казахстане. Мы сейчас отслеживаем динамику заболеваемости. В ближайшие несколько недель мы эту ситуацию оценим, посмотрим, как развиваются события, насколько заразный вирус, насколько идет распространение данного штамма по регионам. Отсюда будут сделаны конкретней выводы и прогноз», - сказал в ходе брифинга СЦК Алексей Цой.

Он уточнил, чтобы запрогнозировать ситуацию, связанную с появлением нового штамма, потребуется пара недель для отслеживания динамики - насколько растет заболеваемость.

«Прогнозы делаются на основании не одной цифры, а как развивается понедельно. После появления штамма мы периоды отследим», - отметил глава Минздрава.