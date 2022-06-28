Прогноз по экономике Нового Казахстана дали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана продолжает свою работу V международная конференция «Astana Finance Days». Она проходит на площадке Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из тем, поднятых в ходе мероприятия, была экономика Нового Казахстана. По словам министра национальной экономики РК Алибека Куантырова, Правительству страны пришлось корректировать макроэкономические прогнозы в марте из-за январских событий на 1,8 процентных пункта до 2,9 % роста ВВП.

«Нам также пришлось откорректировать бюджет, но некоторая дополнительная маржа от нефтяной отрасли, которая попадает непосредственно в национальный фонд, будет использована в течение года в качестве дополнительных трансфертов в бюджет и, соответственно, мы будем поддерживать экономику», - сказал он, выступая на панельной сессии.

Как отметил заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, несмотря на то, что мировая экономика функционирует на фоне геополитических рисков и высокой инфляции, а неопределенность нарастает, экономика Казахстана демонстрирует рост. За пять месяцев текущего года рост ВВП составил 4,6 %. Есть подушка безопасности в виде золотовалютных резервов и национального фонда, совокупные активы которых составляют порядка 87 млрд долларов США.

В Министерстве национальной экономики ожидают, что экономический рост в этом году составит 3,4 %. Говорить о росте выше 4 % можно будет после подведения итогов первых десяти дней июля. В целом прогнозируется устойчивый рост экономики в текущем году, независимо от общих событий и последствий, которые происходят в мире.

При этом в Национальном банке РК отмечают усиление инфляционного давления в мировой экономике с прошлого года. С одной стороны, это происходит из-за очень быстрого восстановления после отмены локдаунов, различного рода ограничений и стимулирующей политики по всему миру. Другие инфляционные факторы – плохие погодные условия, что сказывается на ценах на продовольствие, а также геополитическая ситуация в европейской части Евразии. Наблюдается дисбаланс и на других товарных рынках, в том числе сырьевых, нефти и газа.

«Совокупность всех этих факторов сформировала идеальный инфляционный шторм, который затронул цены не только на энергоносители и продовольствие, но и готовые к употреблению товары. Мы видим в результате, надежды многих экспертов на то, что инфляция несет временный характер, сейчас сходят на нет. Мы видим, как инфляция во многих странах мирах продолжает повышаться, достигая исторических максимумов», - пояснил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов.

Что касается Казахстана, то страна, как малая открытая экономика, вовлеченная в широкие экономические отношения с северным соседом Россией, ощущает все последствия мировых и региональных шоков.

«Со второй половины прошлого года инфляция в Казахстане ускорилась, и мы начали ужесточать кредитно-денежную политику. В прошлом году мы ставку повысили в три раза до 9,75 %. В этом году инфляционное давление, к сожалению, продолжило усиливаться. Одним из важных факторов ухудшения стала геополитическая ситуация, за которой последовало снижение обменного курса в феврале-марте и скачок инфляции. В марте мы видели, что инфляция разогналась с 8,7 % до 12 %, в мае – до 14 %. Чтобы минимизировать последствия внешнего шока, сохранить ценовую стабильность, защитить активы в местной валюте, мы 24 февраля подняли базовую ставку сразу на 325 базисных пунктов до 13,5 % и в апреле продолжили политику до 14 %. С точки зрения валютного рынка нами принимались меры по ограничению чрезмерных колебаний курса и его переноса на инфляцию путем интервенций и других мер. Как мы видим, курс вернулся к более или менее прежним уровням», - добавил А. Баймагамбетов.

В Нацбанке предполагают все-таки устойчивость негативного инфляционного влияния внешних факторов. Среди факторов, стимулирующих инфляцию, также мягкая фискальная политика и высокие инфляционные ожидания, различного рода перебои в логистике, мировые цены на продовольствие и энергоресурсы. На дезинфляционной стороне – ряд мер Правительства РК, в том числе сдерживание цен на продовольствие, регулирование цен на услуги ЖКХ, энергоресурсы. По итогам текущего года ожидается инфляция на уровне 13-15 %, в 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5–9,5 %.

На рынке капитала, по словам председателя правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, наблюдается снижение интереса со стороны инвесторов к развивающимся рынкам и экономикам.

«Однако мы понимаем, если просто ждать и ничего не делать, правильного времени для действий так и не появится. «Самрук-Казына» планирует, учитывая текущую ситуацию, направить стратегию развития на снижение доли фонда в местной экономике и реализацию комплексного плана приватизации», - сообщил он.

Глава фонда заявил, что принято решение о выходе на IPO национальной компании «КазМунайГаз». IPO авиакомпании «Эйр Астана» переносится до следующего инвестиционного окна, от вывода на IPO другой авиакомпании QazaqAir решено отказаться, акции компаний «Самрук-Энерго» и QazaqGaz планируется разместить после проведения реорганизации и расширения.

Также в рамках международной конференции «Astana Finance Days» прошел форум рынков капитала AIX, где приняли участие представители инвестиционных фондов из Европы, США и Китая. Помимо этого, состоялась сессия с участием главных экономистов международных банков развития. Международный финансовый центр «Астана» и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» подписали соглашение о взаимопонимании. Спикеры сессии «Развитие финансовых услуг в Центральной Азии» поделились мнениями о том, как совместные усилия могут сделать регион более привлекательным для инвесторов.