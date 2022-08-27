27 Августа 2022 12:10

Прогноз по доходам республиканского бюджета в 2023 году озвучили в Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства озвучил прогноз по доходам республиканского бюджета в 2023 году. Они составят 13,9 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным лейтмотивом при формировании параметров республиканского бюджета и Национального фонда на следующую трехлетку стала реализация задач Главы государства по обеспечению концепции бережливой и ответственной бюджетной политики», - сказал Алибек Куантыров.

По словам министра, параметры республиканского бюджета на 2023-2025 годы определены с учетом ориентации бюджетной политики на генерирование новых источников пополнения его доходной базы и концентрацию бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития.

«Доходы республиканского бюджета в 2023 году, по прогнозам, составят 13,9 трлн тенге или на уровне 11,5% к ВВП, с ростом от уточненного плана текущего года на 36,4%. В плановом периоде ожидается их рост к 2025 году до 16,2 трлн тенге или на 17,2%», - уточнил Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики пояснил, что дополнительные поступления в республиканский бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер Правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового администрирования, а также снижению доли теневой экономики.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, который включает четыре основных раздела, состоящих из 33 мероприятий.