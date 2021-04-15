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    17:22, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Прогноз по безработице по итогам 2021 года озвучили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой уровень безработицы среди населения ожидается в Казахстане по итогам текущего года, рассказали в Центре развития трудовых ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что в 2020 году уровень безработицы в Казахстане составил 4,9%.

    «Итоги прошлого года говорят о том, что уровень безработицы сложился на уровне 4,9%. Мы понимаем, что были вопросы, связанные с пандемией и касательно методологии, часть была отнесена ко временно не занятым. Сейчас, слава Богу, ситуация стабилизируется. На этот год планы позволят, скажем так, удержать уровень безработицы в пределах этой цифры - 4,9% с учетом тех мер, которые планируется реализовать. Это связано с Дорожной картой занятости, реализацией госпрограммы «Еңбек» и отраслевыми программами, которые реализуются в этом году», - сказал президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков в ходе брифинга в СЦК.

    Напомним, что в Казахстане в рамках работы по Национальному плану развития к 2025 году планируется снизить уровень безработицы до 4,7%.


    Теги:
    Минтруда РК Другие государственные органы Главная Общество Экономика
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