Прогноз по безработице по итогам 2021 года озвучили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой уровень безработицы среди населения ожидается в Казахстане по итогам текущего года, рассказали в Центре развития трудовых ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в 2020 году уровень безработицы в Казахстане составил 4,9%.

«Итоги прошлого года говорят о том, что уровень безработицы сложился на уровне 4,9%. Мы понимаем, что были вопросы, связанные с пандемией и касательно методологии, часть была отнесена ко временно не занятым. Сейчас, слава Богу, ситуация стабилизируется. На этот год планы позволят, скажем так, удержать уровень безработицы в пределах этой цифры - 4,9% с учетом тех мер, которые планируется реализовать. Это связано с Дорожной картой занятости, реализацией госпрограммы «Еңбек» и отраслевыми программами, которые реализуются в этом году», - сказал президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков в ходе брифинга в СЦК.

Напомним, что в Казахстане в рамках работы по Национальному плану развития к 2025 году планируется снизить уровень безработицы до 4,7%.