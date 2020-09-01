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Прогноз обеспечения медучреждения кадрами поручил составить Президент РК

1 Сентября 2020 14:31
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Прогноз обеспечения медучреждения кадрами поручил составить Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил составить долгосрочный прогноз обеспечения кадрами в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пандемия остро поставила вопрос о подготовке докторов редких специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов и других. Поручаю Правительству составить долгосрочный, может на 10 лет, прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений», - заявил Президент, выступая с ежегодным Посланием.

«Меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.


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#Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
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Акбота Кузекбай

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