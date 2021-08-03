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Прогноз на три дня: жара ожидается на западе и юге Казахстана

3 Августа 2021 03:00
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Прогноз на три дня: жара ожидается на западе и юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 3-5 августа озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Жаркая и сухая воздушная масса из районов Ирана охватит западные и южные регионы страны. Там все еще сохраняется очень сильная жара – 35-40, местами до 43°С. С прохождением атмосферных фронтов, на севере и востоке республики пройдут дожди, усилится ветер 15-20 м/с и ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем на севере, центре и востоке до 23-33°С», - говорится в сообщении синоптиков.


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#Казгидромет   #Погода  
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