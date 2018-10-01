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Прогноз на 4-6 октября: дожди придут с Поволжья
3 Октября 2018 11:58 121
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обширный антициклон покидает Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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А на западные области республики вместе с атмосферными фронтами надвигается очередное вторжение холодных и влажных воздушных масс с Поволжья.
Перемещаясь через Казахстан в восточном направлении, холодные фронты будут вызывать дожди и понижение температуры сначала в западных, а с 6 октября - в северных, центральных и южных областях.
В восточных и юго-восточных областях ожидается малооблачная без осадков погода и повышение температуры.
Ключевые слова: Казгидромет,
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