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    10:23, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Прогноз: какой будет цена на нефть в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин заявил о пересмотре показателей прогноза социально-экономического развития на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С учетом оперативных данных по росту экономики Казахстана с начала года и ситуации на мировых товарных рынках, а также прогнозов роста мировой экономики, Правительством были пересмотрены показатели и индикаторы Прогноза социально-экономического развития на 2021 год.

    По словам А. Мамина, реальный рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1%, цена на нефть – на уровне 50 долларов за баррель, курс национальной валюты – 425 тенге за доллар.

    «В этой связи проект республиканского бюджета был сформирован с учетом уточненного прогноза социально-экономического развития», – заключил А. Мамин.

    Ранее Премьер поручил увеличить количество вакцинируемых в стране . «Надо четко исполнить план по ежемесячному обеспечению вакцинами на 2 млн человек. Второе. Министерству здравоохранения, акиматам вести постоянный мониторинг оказания качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусом и наличия лекарственных средств. Третье – акиматам совместно с министерствами здравоохранения, внутренних дел, НПП «Атамекен» с активным участием мобильных мониторинговых групп обеспечить соблюдение населением санитарно-эпидемиологических требований», – подчеркнул глава Правительства.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Нефть Экономика
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