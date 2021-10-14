Прогноз: какими будут вредные выбросы в Казахстане к 2060 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о текущей ситуации с вредными выбросами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По последним данным Global Carbon Atlas за 2019 год, Республика Казахстан среди 221 страны занимает 21-е место по объёму выбросов углекислого газа, 11-е место по выбросам на душу населения и 5-е место по углеродоемкости ВВП», - сказал Сериккали Брекешев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

По его словам, национальные выбросы парниковых газов в 2019 году составили более 364 млн тонн.

«Как ранее было заявлено, в рамках Парижского соглашения, Казахстан принял на себя обязательства сократить выбросы на 15% к 2030 году от уровня 1990 года, а при международной поддержке на 25%. Однако, на сегодняшний день выбросы уже превышают уровень 1990 года», - отметил министр.

«По прогнозам, общие выбросы продолжат расти и достигнут уровня более 473 млн тонн в 2060 году, если не предпринять кардинальные меры по трансформации реализуемых политик», - заключил глава ведомства.