РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:29, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Прогноз: какими будут вредные выбросы в Казахстане к 2060 году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о текущей ситуации с вредными выбросами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По последним данным Global Carbon Atlas за 2019 год, Республика Казахстан среди 221 страны занимает 21-е место по объёму выбросов углекислого газа, 11-е место по выбросам на душу населения и 5-е место по углеродоемкости ВВП», - сказал Сериккали Брекешев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    По его словам, национальные выбросы парниковых газов в 2019 году составили более 364 млн тонн.

    «Как ранее было заявлено, в рамках Парижского соглашения, Казахстан принял на себя обязательства сократить выбросы на 15% к 2030 году от уровня 1990 года, а при международной поддержке на 25%. Однако, на сегодняшний день выбросы уже превышают уровень 1990 года», - отметил министр.

    «По прогнозам, общие выбросы продолжат расти и достигнут уровня более 473 млн тонн в 2060 году, если не предпринять кардинальные меры по трансформации реализуемых политик», - заключил глава ведомства.


    Теги:
    Другие государственные органы Астана Экология Минэкологии
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!