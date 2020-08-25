Прогноз импорта и экспорта озвучили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года прогнозируется дефицит текущего счета платежного баланса. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом полугодии 2020 года зафиксирован профицит текущего счета платежного баланса за счет снижения доходов к выплате прямым инвесторам в 3,5 раза и относительно высоких цен и объемов поставок нефти. По итогам 2020 года ожидается дефицит текущего счета платежного баланса, несмотря на прогнозируемое в 2020 году сокращение импорта товаров на 13,1% на фоне снижения платежеспособного спроса и замедления темпов реализации инвестиционных проектов вследствие пандемии к концу года», - сказал в ходе заседания Правительства Ерболат Досаев.

Он объяснил, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2020 году сформируется на фоне сокращения экспорта товаров из-за общего снижения цены нефти в сравнении с прошлым годом и соблюдения условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а также постепенного восстановления доходов к выплатам прямым инвесторам во втором полугодии 2020 года.

Ерболат Досаев также рассказал о прогнозе импорта и экспорта.

«В дальнейшем прогнозная динамика импорта будет обусловлена реализацией активной политики замещения импорта. При этом, в 2021 году ожидается восстановление импорта и его рост на 8,1% вследствие отложенного спроса и ускорения реализации инвестиционных проектов после их «заморозки» в 2020 году.

Прогноз экспорта товаров отражает ожидания по увеличению экспорта несырьевых товаров, что приведет к поэтапному росту экспорта до уровня выше 50 млрд долларов к 2025 году. Национальный Банк поддерживает планы Правительства по наращиванию экспорта обрабатывающей промышленности на 42% к 2025 году», - отметил Е. Досаев.