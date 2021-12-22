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Прогноз цен на жилье дала председатель «Отбасы банка»

22 Декабря 2021 16:41
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Прогноз цен на жилье дала председатель «Отбасы банка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова выразила мнение по поводу динамики цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе пресс-конференции в СЦК председателя правления АО «Отбасы банк» спросили, ожидается ли стабилизация цен на жилье.

«Я думаю, что темп роста снизится. Это однозначно. Не будет роста ни на 10%, ни на какие двузначные цифры. Потому что основное использование пенсионных накоплений уже завершится 1 апреля. Даже сейчас все заявки, которые поступают, - это заявки на пополнение депозитов, на погашение ипотеки, но очень мало заявок на полный выкуп жилья», - сказала Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, отметила спикер, стоит учитывать демографическую ситуацию, в Казахстане идет огромный прирост рождаемости.

«Каждый год рождается более 400 000 детей и регистрируется более 60 000 новых браков. Пришли дети, рожденные в начале двухтысячных годов. Все эти факторы будут сильно давить на спрос», - считает Л. Ибрагимова.

По ее словам, предложение на рынке сейчас очень большое.

«Я думаю, что темпы роста снизятся. Но по снижению фактических цен, сложившихся на сегодняшний день - хотелось бы надеяться, но с учетом инфляции, которая идет во всем мире, такой прогноз я бы не стала давать», - отметила Л. Ибрагимова.

Ранее председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова пояснила , с чем связан рост цен на жилье.

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#Жилье   #Экономика   #Цены и тарифы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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