Прогноз цен на жилье дала председатель «Отбасы банка»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова выразила мнение по поводу динамики цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе пресс-конференции в СЦК председателя правления АО «Отбасы банк» спросили, ожидается ли стабилизация цен на жилье.
«Я думаю, что темп роста снизится. Это однозначно. Не будет роста ни на 10%, ни на какие двузначные цифры. Потому что основное использование пенсионных накоплений уже завершится 1 апреля. Даже сейчас все заявки, которые поступают, - это заявки на пополнение депозитов, на погашение ипотеки, но очень мало заявок на полный выкуп жилья», - сказала Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время, отметила спикер, стоит учитывать демографическую ситуацию, в Казахстане идет огромный прирост рождаемости.
«Каждый год рождается более 400 000 детей и регистрируется более 60 000 новых браков. Пришли дети, рожденные в начале двухтысячных годов. Все эти факторы будут сильно давить на спрос», - считает Л. Ибрагимова.
По ее словам, предложение на рынке сейчас очень большое.
«Я думаю, что темпы роста снизятся. Но по снижению фактических цен, сложившихся на сегодняшний день - хотелось бы надеяться, но с учетом инфляции, которая идет во всем мире, такой прогноз я бы не стала давать», - отметила Л. Ибрагимова.
Ранее председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова пояснила , с чем связан рост цен на жилье.
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