Проглотившую пластик 10-месячную девочку спасли в Алматы

10-месячная девочка в экстренном порядке поступила в одну из многопрофильных областных больниц после внезапного приступа кашля и выраженного затруднения дыхания во время игры. Компьютерная томография выявила признаки двусторонней пневмонии, при этом не исключалось наличие инородного тела в трахее. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Учитывая тяжесть состояния пациентки, была проведена телемедицинская консультация. По итогам консилиума принято решение о срочной транспортировке ребенка санитарной авиацией в ДГКБ № 2 Алматы. В пресс-службе медучреждения сообщили, что ребенок был доставлен в Алматы в сопровождении алматинского врача-реаниматолога. На момент поступления в клинику ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Девочка находилась в состоянии медикаментозного сна.

— При поступлении к нам ребенок находился на искусственной вентиляции легких, под постоянным мониторингом жизненно важных функций. После экстренного обследования мультидисциплинарная команда специалистов провела бронхоскопию. В ходе операции был обнаружен и извлечен фрагмент прозрачного твердого пластика размером 1,5 × 1,0 см с острыми краями, — отметил директор ДГКБ № 2 Алматы Марат Рабандияров.

После успешного удаления инородного тела ребенок продолжает лечение двусторонней пневмонии. Состояние маленькой пациентки стабилизировано, она дышит самостоятельно. По словам оперировавшего хирурга Ерлана Мендигалиева, нахождение инородного тела в дыхательных путях ребенка представляло прямую угрозу жизни и могло привести к полной обструкции дыхательных путей, тяжелой дыхательной недостаточности и другим опасным осложнениям.

Специалисты отмечают, что благополучный исход стал возможен благодаря своевременному переводу ребенка в специализированный центр, слаженной работе санитарной авиации и высокому профессионализму врачей ДГКБ № 2 Алматы.

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