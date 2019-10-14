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Проглотившего колпачок годовалого малыша спасли в Атырау
14 Октября 2019 15:16
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау врачи спасли ребенка, проглотившего пластмассовый колпачок от присыпки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По словам родителей, годовалый ребенок во время еды резко поперхнулся, после чего у малыша поднялась температура. В течении двух дней его состояние крайне ухудшилось, затем его доставили в областную больницу №2. Во время обследования врачи в желудке обнаружили у малыша пластмассовый колпачок от присыпки. После операции, пациент получил интенсивную терапию», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.
В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Здравоохранение,
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