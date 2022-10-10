Профсоюзы: как защищают трудовые права казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 октября, в Казахстане отмечается День профессиональных союзов. Главная задача любого профсоюза - защита социально-трудовых интересов и прав членов профсоюза, улучшение качества их жизни. Подробнее о профсоюзах сегодня – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В наши дни Федерация профсоюзов РК - крупнейшее объединение в нашей стране. В ее состав входят около 2 млн человек, 16 700 первичных профсоюзных организаций, 23 отраслевых профсоюза и 17 территориальных объединений профсоюза. Федерация объединила отраслевые профессиональные союзы работников атомной промышленности, строительного комплекса и ЖКХ, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл», работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания, железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта, системы здравоохранения «Senim», работников культуры, спорта и информации, лесного хозяйства и животного мира, нефтегазового комплекса, образования и науки, союз машиностроителей.

В состав Федерации также входят отраслевой профессиональный союз ремонтных предприятий транспорта «Қамқор Магистраль», союзы работников связи и телекоммуникаций, работников сельского хозяйства, угольной промышленности, химической, нефтехимической и родственных отраслей промышленности, РОО Казахстанский отраслевой профсоюз работников среднего и малого бизнеса «Yntymaq». В его составе казахстанский отраслевой профессиональный союз энергетиков, а также профсоюзные центры Астаны, Алматы, Акмолинской области, Алматинской области, Атырауской области, Восточно-Казахстанской области, Жамбылской области, Западно-Казахстанской области, Карагандинской области, Костанайской области, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и Шымкента.

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов Нурлана Утешева, их деятельность осуществляется по четырем направлениям.

Первая из них, самая важная и приоритетная – безопасность и охрана труда.

«Мы работаем над снижением количества летальных случаев, травм и причин, которые могут повлиять на получение травм. Нужно предпринимать меры, чтобы работник не получал даже микротравмы», - пояснил заместитель председателя Федерации профсоюзов РК.

Следующая важная функция – организационная. В задачи профсоюзов входит создание новых профсоюзных организаций, увеличение количества членов в действующих «первичках».

Третье направление – информирование членов Федерации.

«На днях в Алматы завершилась большая конференция по платформенной занятости. Это новая форма занятости – платформы Uber, Glovo и другие. Когда граждане работают в таком формате, они заключают не трудовой договор, а договор гражданского характера. То есть, там выступают две стороны, равные друг другу. Однако если посмотреть природу этих отношений, эти правовые отношения имеют социально-трудовой характер. Соответственно, со стороны работодателей должны быть обеспечены гарантии наемным работникам в соответствии с национальным законодательством. Они должны быть признаны наемными работниками и не должны ущемляться в правах. Соответственно, мы отвечаем на эти новые вызовы современности», - поделился Нурлан Утешев.

Через социальные сети спикеры повышают правовую грамотность казахстанцев и членов Федерации, разъясняют на основе конкретных кейсов и примеров.

И, наконец, четвертое направление - защитная функция.

«У Федерации профсоюзов есть Юридическая клиника, и любой член профсоюза может обратиться, получить бесплатную юридическую консультацию. Большинство вопросов связаны с невыплатой, несвоевременной выплатой или обманом со стороны работодателя. Это происходит потому, что работники не заключили трудовой договор, не являются членами профсоюзов. Наша задача – максимально защитить наемного работника. Очень многие вопросы касаются неправильных увольнений. Работодатель не имеет права увольнять по своему желанию просто так. У него должны быть причины», - отметил Нурлан Утешев.

Еще одно важное направление – социальное партнерство.

«Мы максимально раскрываем перед работодателем свои позиции, рассказываем, как улучшить социальное самочувствие работников, какие задачи стоят. Человеческий труд должен оплачиваться достойно. Если человек выполняет большой объем работы, а в итоге он получает меньше, мотивация снижается. Поэтому для нас очень важно отстаивать вопросы социальной справедливости», - поделился Нурлан Утешев.