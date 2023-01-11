Профсоюзы Франции призвали к забастовке из-за предложений правительства по пенсионной реформе

11 Января 2023, 12:31

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В рамках пенсионной реформы во Франции местное правительство предлагает повышение пенсионного возраста. С данными предложениями не согласны французские профсоюзы и некоторые левые политические партии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник премьер-министр Франции Элизабет Борн обнародовала проект пенсионной реформы, которую правительство планирует начать в 2023 году. Так, планируется поэтапно увеличивать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года и к 2030 году он достигнет целевых 64 лет.

Кроме того, чтобы получать полную пенсию с 2027 года французам необходимо будет проработать 43 года. При этом минимальная пенсия в стране составит 1200 евро.

Пересмотр пенсионной системы был центральным элементом реформаторской программы президента Франции Э. Макрона, когда он был избран на первой срок в 2017 году.

Тем не менее, французская пресса пишет, что президент страны отложил свою первую попытку в 2020 году, поскольку правительство тогда столкнулось с пандемией COVID-19.

Власти Франции считают, что через запланированные реформы удастся обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы в долгосрочной перспективе. По оценкам правительства, при сохранении существующих правил дефицит средств, необходимых для выплат пенсий французам вырастет до 13,5 млрд евро к 2030 году. На этом фоне предлагаемая реформа принесет к указанному сроку дополнительно 17,7 млрд евро бюджетных доходов.

Кроме того, премьер-министр Франции рассказала, что другие страны Евросоюза также проводят аналогичные реформы пенсионных систем. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Франция, обладающая одним из самых низких пенсионных возрастов в промышленно развитом мире, тратит на пенсии больше, чем большинство других стран, и составляет почти 14 % от объема производства.

Однако похоже реформа пенсионной системы не вызывает понимание у ряда политических сил Франции.

Согласно общественным опросам французов, против повышения пенсионного возраста до 64 лет выступают четверо из пяти граждан страны.

Ведущие профсоюзы Франции объявили, что первый общенациональный день протеста против повышения пенсионного возраста пройдет во Франции уже 19 января.

Социалисты, крайне левая партия «Непокоренная Франция» (France Insoumise) и крайне правое национальное объединение (Rassemblement National) также заявили, что будут выступать против реформы пенсионной системы.

Матильда Панот, из партии «Непокоренная Франция» написала в Twitter, что план правительства – «несправедлив, жесток и безжалостен».

Фото: Thomas SAMSON/AFP