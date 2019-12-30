+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Профсоюзы должны защищать работников – аким СКО

30 Декабря 2019 12:19
Поделиться:
Профсоюзы должны защищать работников – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что нужно жестче подходить к составлению коллективных договоров на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстан сможет выполнить 22 рекомендации ООН по гендерному равноправию
Инвалида незаконно привлекли к адмответственности в Павлодарской области По каким вопросам казахстанцы чаще всего обращаются в Комиссию по правам человека Казахский народ издревле высоко чтил права и свободы простого человека – Крымбек Кушербаев

Глава региона уверен, что коллективные договоры в большинстве случаев написаны формально. А они «должны быть работоспособны, эффективны и направлены на защиту интересов людей». К.Аксакалов добавил, что защищать права работников должно не только государство, но и профсоюзные организации.

«К сожалению, у нас этот вопрос был настолько упущен, что работников превратили в людей без права голоса. Это неправильно. В коллективных договорах должен быть прописан уровень заработной платы, процессы увольнения и так далее. Сельхозтоваропроизводители должны думать о том, как усовершенствовать свою деятельность и давать больше работы сотрудникам. А не только «дал тебе варежки и исполнил обязательства». Некоторые даже и варежки не дают. На заседаниях мы конкретно отрабатывали, что нужно сделать профсоюзам. Существенные изменения были внесены», - сказал К.Аксакалов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Права человека,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив