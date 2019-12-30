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09:30
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Профсоюзы должны защищать работников – аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что нужно жестче подходить к составлению коллективных договоров на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона уверен, что коллективные договоры в большинстве случаев написаны формально. А они «должны быть работоспособны, эффективны и направлены на защиту интересов людей». К.Аксакалов добавил, что защищать права работников должно не только государство, но и профсоюзные организации.
«К сожалению, у нас этот вопрос был настолько упущен, что работников превратили в людей без права голоса. Это неправильно. В коллективных договорах должен быть прописан уровень заработной платы, процессы увольнения и так далее. Сельхозтоваропроизводители должны думать о том, как усовершенствовать свою деятельность и давать больше работы сотрудникам. А не только «дал тебе варежки и исполнил обязательства». Некоторые даже и варежки не дают. На заседаниях мы конкретно отрабатывали, что нужно сделать профсоюзам. Существенные изменения были внесены», - сказал К.Аксакалов.
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