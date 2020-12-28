Профсоюзный контроль за выборным процессом установлен в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Профсоюзном центре Карагандинской области создан Штаб по наблюдению за выборами в РК. В состав областного профсоюзного штаба вошли представители 15 областных структур отраслевых и локальных профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Они будут наблюдать за прозрачностью и законностью проведения процесса на избирательных участках области в день проведения выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профсоюзы всегда проявляют активность в общественно-политических событиях страны и смогут обеспечить участие на подготовительном этапе и в целом работу наблюдателей 10 января 2021 года - в день выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов.

«За ходом предвыборной кампании будут следить 30 независимых наблюдателей от Федерации профсоюзов Республики Казахстан, а в день голосования - 10 января 2021 года - 1 482 работника трудовых коллективов будут наблюдать за самим ходом голосования на 741 избирательном участке в 19 городах и районах Карагандинской области», - сообщила руководитель областного штаба наблюдателей, заместитель председателя Профсоюзного центра Карагандинской области Федерации профсоюзов Республики Казахстан Татьяна Шатохина.

Профсоюзные наблюдатели нацелены на две миссии – долгосрочную и краткосрочную. Во-первых, для нас важно, чтобы свобода волеизъявления граждан не была нарушена никаким давлением со стороны представителей работодателей. Во-вторых, в день проведения выборов проведение наблюдения за прозрачностью и законностью проведения процесса на избирательных участках области. Профсоюзное движение, как одна из главных сил гражданского общества, будет наблюдать за реализацией конституционного права избирателей в соответствии с законодательством.

Члены штаба проводят обучение в формате онлайн для наблюдателей.

Благодаря усилению роли женщин в управлении государством и обществом, а также акцентированию внимания на расширение политических прав, повысилась общественно-политическая активность женщин. В профсоюзных организациях области работают более 60% женщин от общего числа работников. Комиссия по делам трудящихся женщин уделяет особое внимание каждому обращению по защите трудовых прав и интересов женщин.

Поддерживая своими действиями Стратегию Федерации профсоюзов на 2020-2025 годы «В единстве - к справедливости и развитию!», активные представители профсоюзного движения Карагандинского региона, в том числе женщины, участвуют в выборах в качестве кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней для решения вопросов женского труда.

Ранее сообщалось, что более 7 тысяч членов Федерации профсоюзов РК примут участие в качестве наблюдателей на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.