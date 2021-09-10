Профсоюз угольщиков с удовлетворением воспринял усиление социальной направленности реформ - Марат Миргаязов о Послании

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Председатель отраслевого профсоюза угольщиков «Казуглепроф» Марат Миргаязов прокомментировал Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Отраслевой профессиональный союз угольщиков «Казуглепроф» и его членские организации с огромным воодушевлением восприняли Ваше Послание народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», где обозначены ключевые приоритеты дальнейшего социально-экономического развития страны.

Ваше Послание затрагивает широкий круг вопросов, решение которых необходимо для дальнейшего эффективного и прогрессивного развития страны. В число наиболее важных государственных сфер для совершенствования вошли система здравоохранения, образования, государственного финансирования, рынок труда, цифровизация.

Мы четко понимаем, что главным приоритетом в развитии каждой страны является самое главное его богатство – человек: а именно его достойное образование, здравоохранение, безопасность, условия и оплата труда, условия жизни. Тому подтверждением является Ваше поручение касательно увеличения размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. Данная мера окажет положительный экономический эффект и повышению доходов более одного миллиона человек.

Отраслевой профессиональный союз угольщиков «Казуглепроф» и его членские организации с удовлетворением восприняли усиление социальной направленности предстоящих реформ и выражают приверженность развитию и укреплению социальной политики государства, как основы роста благосостояния народа».