Профсоюз педагогов отметил вековой юбилей

В мероприятии приняли участие представители Международной организации труда (МОТ), международных профсоюзных объединений, центральных государственных органов, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители научного сообщества, ветераны и профсоюзные активисты со всех регионов страны.

Конференция стала эффективной платформой для обсуждения вопросов совершенствования профсоюзной деятельности в условиях современных вызовов. Особое внимание участников было сосредоточено на необходимости адаптации профсоюзных организаций к изменениям в социально-экономической и технологической среде. Обсуждались вопросы развития новых форм взаимодействия с работниками, внедрения инновационных механизмов защиты прав и законных интересов трудящихся, а также совершенствования профсоюзной деятельности в условиях цифровизации и трансформации рынка труда.

Фото: Казахстанский отраслевой профсоюз работников просвещения, науки и высшего образования.

- Сегодня профсоюз активно отстаивает социально-трудовые права и профессиональные интересы работников отрасли просвещения, науки и высшего образования, конструктивно сотрудничая с органами государственной власти и работодателями. В своей деятельности профсоюз активно взаимодействует как с республиканскими, так и с международными профсоюзными организациями. Только за 2024 год юристами профсоюза было рассмотрено и разрешено 34 201 обращение. Правовая помощь была оказана работникам в рассмотрении индивидуальных трудовых споров в согласительных комиссиях в 715 случаях и в судах в 52 случаях, 24 незаконно уволенных работника были восстановлены на работе. В рамках общественного контроля за исполнением трудового законодательства проведено 2 653 проверки, в ходе которых выявлено 4 828 нарушений трудового законодательства, — сказала, выступая на форуме, председатель Отраслевого профсоюза Айгуль Мукашева.

Фото: Казахстанский отраслевой профсоюз работников просвещения, науки и высшего образования

Участники конференции отметили важность укрепления роли профсоюзной организации в системе образования и науки, усиления её участия в формировании и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений, а также повышения эффективности механизмов защиты прав и интересов работников в условиях современных вызовов.