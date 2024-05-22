Профсоюз Греции призывает к общенациональной забастовке

Крупнейшее профсоюзное объединение Греции - Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) объявило сегодня о 24-часовой общенациональной забастовке, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Профсоюз требует повышения зарплат на 10%, восстановления отраслевых коллективных договоров и увеличения необлагаемой налогом суммы годового дохода семьи до 12 тысяч евро.

«21 мая мы продолжаем борьбу новой забастовкой и требуем соблюдения наших, реальных прибавок, а не в издевательством форме «1,5 евро в день», - говорится в заявлении профсоюза ADEDY.

Планируется, что в первой половине дня у Министерства национальной экономики и финансов Греции будет проведен митинг. В акции протеста примут участие работники госорганизаций, муниципалитетов, местных служб и преподаватели средних школ.

Всеобщая конфедерация труда Греции, Высший совет профсоюза госсектора и близкий к Компартии Всегреческий боевой фронт уже проводили 1 мая забастовку под лозунгом повышения зарплат и борьбы с высокими ценами.