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    19:33, 21 Май 2024 | GMT +6

    Профсоюз Греции призывает к общенациональной забастовке

    флаг, Греция
    Фото: freepik.com

    Крупнейшее профсоюзное объединение Греции - Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) объявило сегодня о 24-часовой общенациональной забастовке, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Профсоюз требует повышения зарплат на 10%, восстановления отраслевых коллективных договоров и увеличения необлагаемой налогом суммы годового дохода семьи до 12 тысяч евро.

    «21 мая мы продолжаем борьбу новой забастовкой и требуем соблюдения наших, реальных прибавок, а не в издевательством форме «1,5 евро в день», - говорится в заявлении профсоюза ADEDY.

    Планируется, что в первой половине дня у Министерства национальной экономики и финансов Греции будет проведен митинг. В акции протеста примут участие работники госорганизаций, муниципалитетов, местных служб и преподаватели средних школ.

    Всеобщая конфедерация труда Греции, Высший совет профсоюза госсектора и близкий к Компартии Всегреческий боевой фронт уже проводили 1 мая забастовку под лозунгом повышения зарплат и борьбы с высокими ценами.

    Теги:
    Зарплата Мировые новости Греция
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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