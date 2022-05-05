5 Мая 2022 16:00

Профосмотры прошли 1 300 молодых карагандинцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде с начала года заработал Молодёжный центр здоровья. Студентам стали доступнее услуги квалифицированных специалистов. Обратиться за медицинской помощью они могут в любое удобное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная наша задача – сохранение здоровья молодёжи, в том числе репродуктивного, профилактика острых и хронических заболеваний, инфекций, лечение и наблюдение. Здесь студенты могут конфиденциально получить консультацию по вопросам профилактики нежелательной беременности, возможных осложнений и последствий искусственного прерывания беременности, планирования семьи, современных методов контрацепции. Наши психологи проводят диагностику, оказывают коррекционную поддержку и консультативную помощь», – сообщила главный врач Молодёжного центра здоровья «Студенттік емхана 1» Назира Базарова.

Центр расположился в общежитии Карагандинского университета имени Е. А. Букетова. Сейчас в основном он обслуживает учащихся этого вуза. Стать пациентами могут студенты и других учебных заведений. Для этого нужно прикрепиться к медицинскому учреждению через портал электронного правительства для граждан egov.kz или мобильное приложение egov.mobile.

В центре здоровья принимают акушер-гинеколог, уролог-андролог, дерматовенеролог, психолог, психиатр, психотерапевт. Медицинская помощь оказывается бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

«Центр оборудован современной аппаратурой. Студенты у нас проходят медосмотр буквально между парами. У нас также работает дневной стационар, где можно пройти лечение без отрыва от учёбы, физиопроцедуры», – отметила Назира Базарова.