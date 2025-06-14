Профориентация и гранты – где инженеры получают больше миллиона тенге

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, до 2030 года Казахстану потребуется более 800 тысяч новых специалистов, из которых 60 % – инженеры, 22 % – педагоги. Именно эти профессии в фокусе при распределении государственных образовательных грантов. Приоритет отдается технологам, IT‑специалистам, инженерам, специалистам по автоматике, энергетике и цифровому моделированию – профессиям, без которых невозможно стратегическое развитие экономики.

В то же время на местах чувствуется острый дефицит кадров. Например, в агропромышленном секторе не хватает более 60 000 специалистов – агрономов, зоотехников, ветеринаров, механизаторов, инженеров. При этом молодежь не спешит в аграрную отрасль, несмотря на высокий спрос.

Как формируется система грантов? Сначала Министерство труда составляет прогноз потребностей в кадрах – на 5, 10, 15 лет вперед. Используется информация из электронной биржи труда, анализа вакансий, данных регионов и самих предприятий. Затем Министерство науки и высшего образования распределяет гранты, с прицелом на то, какие специалисты будут нужны стране завтра.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» также участвует в этом процессе: проводит опросы среди бизнеса, выявляет спрос на профессии и делает предложения в части грантов. Как поясняет управляющий директор палаты Азамат Бейсенбенов, многие школьники и их родители просто не знают, какие профессии действительно востребованы.

- Первая проблема – это слабая осведомленность родителей и самих школьников о том, какие профессии бывают, какая заработная плата есть, на каких предприятиях, в каких сферах можно работать. Вторая проблема – стереотипы. Молодежь считает, что рабочие специальности непрестижны. Но это ошибочное представление. Вот, к примеру, в сфере сельхознаправления сейчас очень востребованы механизаторы, машинисты, трактористы. И заработная плата у них начинается от 300 до миллиона тенге. Это выше, чем даже в таких популярных секторах, где работают экономисты или юристы, они намного меньше получают сейчас, чем представители рабочих профессий, – говорит Азамат Бейсенбенов. Фото: скрин с видео Jibek Joly

Примеры говорят сами за себя. Согласно ежегодным исследованиям Бюро национальной статистики Казахстана о среднемесячной номинальной заработной плате работников, в регионе Улытау инженеры получают свыше 1 млн тенге, в Мангистауской области токари и штукатуры зарабатывают по 540 000–600 000 тенге, а машинисты бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров – около 700 000–800 000 тенге. Это результат повышения спроса на квалифицированные кадры, в том числе в рамках индустриализации и развития агропромышленного комплекса.

Для усиления этого направления государство также делает ставку на международную программу «Болашак». За последние годы акценты в ней сместились: если в 2021 году доля технических специальностей составляла 44,5 %, то к 2024 году она превысила 64 %. Более 800 грантов выданы студентам инженерных и медицинских направлений, которые учатся в топовых вузах Великобритании, Германии, США и Австралии.

- По поручению Главы государства сейчас идет переориентация на технические специальности, в частности на технико-инженерных и медицинских работников. Из приоритетных – это в основном геология, геодезия, нефтегаз, горное дело. Это те специальности, которые востребованы, потому что сейчас идет мониторинг, проводятся консультации по теме нехватки необходимой категории специалистов, например с компаниями ERG, Казахмыс и другими. Мы видим, что рынок труда требует конкретных специалистов, - отмечает советник председателя АО «Центр международных программ» Долорес Тюлебекова. Фото: скрин с видео Jibek Joly

Но даже при наличии государственного заказа и стипендий – специалистов в стране по-прежнему не хватает. Почему? Ответ – в выборе самих абитуриентов. Многие предпочитают идти на гуманитарные направления, надеясь на лёгкое обучение и комфортную работу. Но, как показывает практика, востребованность и оплата труда сегодня выше как раз в технических и производственных секторах.

Государственный грант – это не просто «бесплатное» обучение. Это инструмент, через который государство «заказывает» себе нужных специалистов. И если молодёжь правильно интерпретирует этот сигнал, то выиграют все: экономика получит кадры, а выпускники – уверенность в завтрашнем дне.

Ранее мы рассказывали о том, что пилоты в Казахстане хотят зарабатывать 2,3 млн тенге в месяц.

Среди востребованных профессий в Казахстане сохранялся спрос на санитаров (1,8 тыс. вакансий), медсестер (1,7 тыс.) и водителей (1,5 тыс.).

По уровню оплаты труда наибольшие предложения зафиксированы по позициям заместителя начальника в добывающей промышленности (в среднем от 788 тыс. тенге), главного строителя (от 662 тыс.) и инженера по бурению (от 605 тыс.).