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Профориентационный проект «Болашаққа сеніммен» стартует в Астане

30 Января 2023, 16:16
Профориентационный проект «Болашаққа сеніммен» стартует в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 80% выпускников школ выбирают профессию под влиянием родителей и учителей. Об этом сообщил член Совета Ассоциации «Болашак» Мұхтар Манкеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель «Болашак» сообщил о старте профориентационного проекта Ассоциации «Болашаққа сеніммен» в Астане.

«Есть статистические данные о том, что более 60% трудоспособного населения не работает по специальности. Это большой вопрос. Также мы видим, что 80% выпускников школ выбирают профессию под влиянием родителей и учителей. При этом 25% родителей признают, что не знают, какую специальность хотят выбрать их дети. Эти и другие статистические данные побудили нас, как общественных активистов, начать этот проект», – сказал М. Манкеев.

По его словам, в этом году представители Ассоциации «Болашак» проведут встречи в более чем 500 школах в отдаленных селах. В 2021-2022 годах они посетили более 40 школ, провели встречи с учениками. Главное внимание уделяется школам в отдаленных районах.

Как отметил М. Манкеев, с 2021 года Общественным объединением «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» реализуется проект «Болашаққа сеніммен». Это профориентационный проект, направленный на подготовку школьников 10-12 классов к выбору профессии.


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