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    17:25, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил в первом чтении закон о кибербезопасности

    Қазақстанға кибершабуыл көбіне қай елдерден жасалады
    Фото: pixabay.com

    В Кыргызстане комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству на очередном заседании рассмотрел и принял в первом чтении проект закона «О кибербезопасности Кыргызской Республики», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Документ разработан для установления правовых основ единой системы кибербезопасности, целью которой является защита личности, общества и государства через обеспечение цифровой устойчивости информационной инфраструктуры Кыргызской Республики.

    Инициатором законопроекта в лице ГКНБ КР предлагается закрепить понятийный аппарат и дать определения терминам «кибератака», «кибербезопасность», «киберугроза» и другим терминам в данной сфере. Проектом закона отмечается, что систему кибербезопасности Кыргызской Республики составляют силы и средства по предупреждению, выявлению, реагированию и минимизации последствий кибератак и киберинцидентов. Им также определены субъекты обеспечения кибербезопасности.

    Предусматриваются полномочия кабинета министров, уполномоченного государственного органа в сферах национальной безопасности, цифрового развития, а также иных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Кроме того устанавливается, что полномочия по формированию и обеспечению функционирования объектов критической информационной инфраструктуры в банковской и платежной системах Кыргызской Республики осуществляются Национальным банком Кыргызской Республики.

    В ходе обсуждения члены профильного комитета поддержали законопроект, обратив внимание на необходимость обеспечения кибербезопасности информационных систем, создания системы реагирования на киберугрозы и борьбы с киберпреступностью.

    Теги:
    Кибербуллинг Кыргызстан СНГ Кибератака Мировые новости Центральная Азия Кибербезопасность
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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