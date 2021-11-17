Профилактику правонарушений в отношении несовершеннолетних и обеспечение их безопасности обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Всемирного дня ребенка в Сенате состоялся круглый стол, посвященный законодательному регулированию деятельности по охране прав детей, профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних и обеспечению их безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Выступая на VI заседании Национального совета общественного доверия, Президент подчеркнул, что требуется принять комплекс мер для снижения уровня насилия в обществе, который должен охватывать вопросы семейного воспитания, образования и культуры.

Также на открытии I сессии Парламента VII созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил обеспечению безопасности и охраны прав детей, при этом отметив необходимость усиления государственного контроля в профилактике суицида и буллинга среди несовершеннолетних путем создания эффективных механизмов.

На сегодня в Казахстане сформирована прочная нормативная база, в которой интересы семьи и детей, защита их прав и обеспечение безопасности имеют приоритетное значение.

Открывая работу круглого стола председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков отметил, что за последние годы приняты законы, направленные на совершенствование механизмов усыновления детей, развитие системы предоставления специальных социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Кроме того, приняты нормы, предусматривающие ужесточение ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и повышение эффективности мер, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. На законодательном уровне закреплена защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», - подчеркнул сенатор.

Однако, как констатировали участники круглого стола, несмотря на предпринимаемые меры по защите прав детей и охране детства, преступления против несовершеннолетних, совершаемые в том числе посредством информационно-коммуникационных сетей, являются одной из важных социальных проблем нашего общества.

Всего за 10 месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних совершено 1 873 преступления, с ростом на 10,6 %. Анализ по итогам данного периода свидетельствует о росте преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних почти на 5,7%, всего зафиксировано 849 преступлений.

В своем выступлении заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев отметил, такие преступления, зачастую, носят скрытый, латентный характер и их сложно предотвратить, поскольку каждое второе из них совершается в жилищах, куда доступ полиции ограничен.

«Этому также способствует усиливающаяся виртуализация социальной жизни», - подчеркнул он.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен акцентировал внимание на теме безопасности детей в онлайн-среде, отметив, что интернет-пространство становится всё более важным аспектом жизни детей.

Также он обозначил важность укрепления институциональной основы системы охраны детства в Казахстане, в том числе определения чёткой государственной политики в отношении защиты прав ребенка.

Участники круглого стола отметили, что необходимо усиливать превентивные меры в обеспечении безопасности несовершеннолетних, и в этом важна роль не только государственных механизмов, но и вовлечение в этот процесс неправительственных организаций, независимых правозащитных институтов, а также родителей и самих детей.

Депутат Сената Ляззат Сулеймен обратила внимание, что в законотворческом направлении предстоит тщательный анализ действующих правовых норм, целесообразности принятия законодательных поправок, оценку и мониторинг последствий принимаемых нормативных изменений.

«Мы обязаны консолидировать общие усилия в реализации последовательных шагов по обеспечению безопасности детей, защите их ментального здоровья и развития, предотвращению суицидов и созданию эффективного механизма по предотвращению буллинга среди несовершеннолетних и принять все соответствующие решения с законодательной и организационной точки зрения», - отметила сенатор.

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, детский омбудсмен и Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, которая затронула в своем выступлении проблемы детей, находящихся в конфликте с законом, и предложила сенаторам поработать над пакетом предложений по совершенствованию законодательства в отношении них.

«Очень важно развивать альтернативы предварительному заключению в отношении несовершеннолетних. Досудебная пробация в отношении несовершеннолетних предполагает оказание социальной и правовой помощи в учебе, трудоустройстве, поступлении в учебное заведение, организации медпомощи, решении бытовых проблем, взаимоотношениях с родителями и окружающими», - подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин подняла вопрос необходимости разработки и принятия Закона, закрепляющего статус и регламентирующего деятельность детского омбудсмена.

«Реалии Казахстана сегодня требуют создания отдельного института Уполномоченного по правам ребенка с аппаратом и штатом сотрудников, так как помимо большого потока обращений граждан, для обеспечения прав детей в стране необходимо провести огромную работу по системным проблемам. Поэтому, по моему глубокому убеждению, теперь Казахстан должен разработать отдельный закон, который обеспечит этот институт возможностями и механизмами для реальной работы», - подчеркнула Аружан Саин.

К круглому столу в режиме онлайн-связи подключились заместители акимов по социальным вопросам и секретари маслихатов всех областей.

По итогам круглого стола был разработан ряд рекомендаций для госорганов, направленных на защиту детей от неправомерных посягательств и профилактику правонарушений, в том числе и в киберпространстве.

Организаторами круглого стола выступили Комитет Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, Комитет Сената по социально-культурному развитию и науке, а также Клуб молодых экспертов при Сенате.



