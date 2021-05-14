Профилактику правонарушений проводят мобильные группы на окраинах Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику правонарушений среди несовершеннолетних проводят мобильные группы в жилом массиве Шолдала города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что массив Шолдала это бывший дачный поселок, не так давно вошедший в черту города вместе с несколькими другими пригородными массивами.

В состав мобильных групп вошли представители ювенальной полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, местных исполнительных органов и образовательных учреждений.

В пресс-службе департамента полиции региона отмечают, что работа мобильных групп направлена на взаимодействие полиции с другими службами по оперативному реагированию в вопросах подростковой преступности.

Так, только в массиве Шолдала за несколько дней удалось выявить 37 административных правонарушений. В их числе – 15 фактов нахождения несовершеннолетних после 23.00 вне жилья без сопровождения законных представителей, 17 фактов аренды жилья по недействительным документам, удостоверяющим личность, и 5 фактов нарушения правил благоустройства территории города и населенных пунктов.

Кроме того, участковыми инспекторами полиции проведены беседы с продавцами магазинов об отказе продажи алкоголя и табачной продукции лицам младше 21 года. Также были проведены беседы с жителями частного сектора о запрете нахождения детей в ночное время вне жилища, а тем более в увеселительных заведениях. К тому же, родители были предупреждены об ответственности за пропуски их детьми занятий в школе без уважительной причины.

Во время профилактических мероприятий полицейскими проверено 112 граждан, состоящих на учете. С семьями, где есть факты правонарушений, проведен комплекс медико-социальных мер. Несовершеннолетние будут вовлекаться в полезный досуг по интересам.

Такая профилактика нарушений будет продолжена на постоянной основе, отмечают в ведомстве.



