Профилактику по недопущению природных пожаров проводят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Чтобы не допустить возникновения природных пожаров сотрудники ДЧС ВКО проводят профилактические меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специально созданные 69 мобильных групп из числа пожарных инспекторов, лесников, сотрудников полиции и местных исполнительных органов проводят мониторинг за ситуацией в лесной зоне.

Благодаря своевременной профилактике 230 нарушителей пожарной безопасности привлечены к административной ответственности.

Для наглядного примера как начинается пожар в лесостепной зоне, спасатели провели специальный эксперимент с помощью стекла.

Высокая температура воздуха нередко приводит к тому, что от брошенного людьми осколка загорается сухая трава и огонь перекидывается на лес. Также специалисты ЧС продемонстрировали, как легко от непотушенного окурка и костра мигом начинается пожар.

Оперативные мобильные группы подробно рассказывают гражданам об ответственности за неосторожность с открытым огнем в лесу, основных причинах возникновения возгораний, необходимости выполнять все рекомендации в области пожарной безопасности, соблюдении противопожарного режима, в части недопущения разведения костров, сжигания мусора и выжигания сухой травяной растительности.

Для того, чтобы эти правила лучше запомнились и соблюдались постоянно, сотрудники ЧС и лесники вручают населению памятки.

Как говорят специалисты, природный пожар страшен и не управляем. При его возникновении, распространении и тушении нужно учитывать сразу несколько факторов: температура воздуха, скорость ветра и направление огня. Ветер может неожиданно подуть в другую сторону, и тогда пламя меняет направление.

В ветреную погоду от низового пожара нередко летит огромное количество искр, огонь быстро перебрасывается на низко опущенные ветви низкорослых елей и может подняться до самых вершин деревьев. Так начинается верховой пожар – самый страшный и трудно тушимый, охватывающий громадные территории и распространяющийся со скоростью до 50 км/ч.

В ДЧС ВКО напомнили, что делать, чтобы не допустить лесной пожар.

При посещении лесов запрещается:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр и разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву.

Между тем в области с начала пожароопасного сезона текущего года зарегистрирован 31 лесной пожар, уничтоженная огнем площадь составила 310,83 га, 79 загораний травы на площади 1734 га.

Для обеспечения своевременного реагирования проводится космомониторинг за термоточками, который позволяет на ранней стадии обнаружить и ликвидировать огонь.