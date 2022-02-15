Профилактику коронавируса усилят в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области усилят работу по профилактике КВИ и по вакцинации населения. Такое поручение дал аким области Ондасын Уразалин в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На совещании руководители областных управлений отчитались о текущем ходе работы и планах на предстоящий период 2022 года.
Выслушав отчеты представителей пяти управлений - предпринимательства, инспекции труда, индустриально-инновационного развития, здравоохранения, цифровых технологий - аким области дал ряд конкретных поручений.
«Главная задача - не допустить снижения темпов роста экономики, реализовать все поручения Главы государства по социально-экономическому развитию и повышению благосостояния населения», - сказал О. Уразалин.
Аким области также потребовал жестко контролировать расходование бюджетных средств, обеспечить полное и эффективное освоение согласно планам финансирования.
Руководству управления здравоохранения поручено усилить работу по профилактике коронавирусной инфекции и по вакцинации населения.
Как сообщалось, Актюбинская область находится в «зеленой» зоне по распространению COVID-19.
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