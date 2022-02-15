Профилактику коронавируса усилят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области усилят работу по профилактике КВИ и по вакцинации населения. Такое поручение дал аким области Ондасын Уразалин в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании руководители областных управлений отчитались о текущем ходе работы и планах на предстоящий период 2022 года.

Выслушав отчеты представителей пяти управлений - предпринимательства, инспекции труда, индустриально-инновационного развития, здравоохранения, цифровых технологий - аким области дал ряд конкретных поручений.

«Главная задача - не допустить снижения темпов роста экономики, реализовать все поручения Главы государства по социально-экономическому развитию и повышению благосостояния населения», - сказал О. Уразалин.

Аким области также потребовал жестко контролировать расходование бюджетных средств, обеспечить полное и эффективное освоение согласно планам финансирования.

Руководству управления здравоохранения поручено усилить работу по профилактике коронавирусной инфекции и по вакцинации населения.

Как сообщалось, Актюбинская область находится в «зеленой» зоне по распространению COVID-19.



