Профилактика сахарного диабета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сахарный диабет (СД) – одно из опасных и распространенных заболеваний. Основным фактором, предрасполагающим к СД, считается наследственность. Риск заболеть СД, как первого, так и второго типа, выше у тех, чьи родители, родственники страдают этим заболеванием. Предупредить недуг вполне возможно – для этого следует помнить ряд простых, но очень важных правил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Центр формирования здорового образа жизни».

Факторы, предполагающие к развитию заболевания. Первое – это ожирение и склонность к полноте. Обратитесь к врачу, определите есть ли у вас предрасположенность к диабету. Узнайте, находитесь ли вы в группе риска.

Важную роль в профилактике СД играет питание. Составляется рацион на основе овощей с ограничением потребляемой соли, исключением сахара, контролем потребляемых жиров, повышенным содержанием белков, но ограниченным количеством легкоусвояемых углеводов и продуктов, воздействующих раздражающе на ЖКТ. Людям, имеющим склонность к полноте, ни в коем случае нельзя голодать, голод значительно увеличивает уровень инсулина в крови. Пищу следует употреблять малыми порциями не менее пяти раз в сутки.

Продукты нужно поделить на 3 категории: в первой - которые лучше убрать из рациона, во второй - те, которые следует потреблять в меньшем количестве и третья - продукты, разрешенные к употреблению в неограниченных количествах. Можно использовать так называемое правило «деления тарелки» т.е половину каждого приема пищи должны составлять овощи, 1/3 – жиры и 1/3 – белки. Ужинать следует не позже чем за 2 часа до сна.

Необходимо поддержание водного баланса в организме. Сложный процесс расщепления глюкозы, которая и является основной пищей для клеток всего организма, требует не только достаточного количества инсулина, но и определенного количества воды.

Физическая активность. Постоянные физические нагрузки – проверенный и эффективный способ профилактики СД. Жировые клетки во время тренировок быстро теряют объем, мышцы поддерживаются в тонусе и здоровом состоянии. Заниматься тяжелыми, изнуряющими видами спорта необязательно, рекомендуется - ходьба по лестнице, прогулки на свежем воздухе вместо сидения за компьютером, чаще гуляйте и играйте в подвижные игры с детьми, откажитесь от личного и общественного транспорта в пользу пешей ходьбы. Все факторы риска — это всего лишь повод изменить свой образ жизни, поведение и рацион в лучшую сторону и предупредить формирование сахарного диабета.