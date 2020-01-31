Профилактика респираторных инфекций: какие советы дают врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист Казахстана, доктор медицинских наук Динагуль Баешева дала свои рекомендации по профилактике респираторных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, как инфекционист, предлагаю соблюдать пять важных принципов защиты от респираторных инфекций. Первое – воздержаться от посещения многолюдных мест. Второе – избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно мыть руки мылом. Третье – носить маски в общественных местах. Менять маски через каждые два-три часа. Четвертое – соблюдать культуру чихания: носить разовые салфетки, а при их отсутствия нужно чихать во внутреннюю поверхность правого предплечья. Пятое – мясные продукты нужно проваривать, прожаривать, а овощи и фрукты ошпаривать кипятком. На рынках не пробовать на вкус сухофрукты», - сказала Динагуль Баешева в ходе ежедневного брифинга для журналистов.

По ее словам, все препараты, рекомендованные ВОЗ, общеизвестны и имеются в Казахстане.

«Сообщаем, что мы также готовим рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Также сообщаем, что держим под контролем и изучаем рекомендации других стран. Вчера получили рекомендации от Министерства здравоохранения Китая. Нами ведется работа по разработке клинических протоколов для взрослых и детей, по обследованию и лечению пациентов с инфекцией», - проинформировала спикер.

«Минздрав Казахстана полностью открыт. Впервые мы предупредили наших граждан о вспышке новой болезни еще 6 января. Как известно, новый вирус был подтвержден только 7 января. Мы хотим поблагодарить население за прекращение пересылки ежедневных фейков. Этой ночью и утром мы не зафиксировали ни один новый фейк в WhatsApp, Facebook, Instagram. Просим журналистов и блогеров не путать смысл этих заявлений, не брать интервью у случайных людей, не цитировать слухи и анонимки, проявлять ответственность и профессионализм. Настоятельно просим всех казахстанцев подписаться на страницу Министерства здравоохранения в Facebook и доверять государственным средствам массовой информации», - призвала она.

В Минздраве еще раз предупредили казахстанцев об ответственности за недостоверную информацию, связанную с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Ранее в Алматы обратились к горожанам с просьбой не поддаваться на провокации из-за фейковой информации о коронавирусе. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также прокомментировал слухи о якобы распространении нового типа коронавируса в Казахстане. Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин призвал казахстанцев не пересылать фейковые сообщения о заболеваемости коронавирусом.