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Профилактика респираторных инфекций: какие советы дают врачи

31 Января 2020 17:17
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Профилактика респираторных инфекций: какие советы дают врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист Казахстана, доктор медицинских наук Динагуль Баешева дала свои рекомендации по профилактике респираторных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я, как инфекционист, предлагаю соблюдать пять важных принципов защиты от респираторных инфекций. Первое – воздержаться от посещения многолюдных мест. Второе – избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно мыть руки мылом. Третье – носить маски в общественных местах. Менять маски через каждые два-три часа. Четвертое – соблюдать культуру чихания: носить разовые салфетки, а при их отсутствия нужно чихать во внутреннюю поверхность правого предплечья. Пятое – мясные продукты нужно проваривать, прожаривать, а овощи и фрукты ошпаривать кипятком. На рынках не пробовать на вкус сухофрукты», - сказала Динагуль Баешева в ходе ежедневного брифинга для журналистов.

По ее словам, все препараты, рекомендованные ВОЗ, общеизвестны и имеются в Казахстане.

«Сообщаем, что мы также готовим рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Также сообщаем, что держим под контролем и изучаем рекомендации других стран. Вчера получили рекомендации от Министерства здравоохранения Китая. Нами ведется работа по разработке клинических протоколов для взрослых и детей, по обследованию и лечению пациентов с инфекцией», - проинформировала спикер.

«Минздрав Казахстана полностью открыт. Впервые мы предупредили наших граждан о вспышке новой болезни еще 6 января. Как известно, новый вирус был подтвержден только 7 января. Мы хотим поблагодарить население за прекращение пересылки ежедневных фейков. Этой ночью и утром мы не зафиксировали ни один новый фейк в WhatsApp, Facebook, Instagram. Просим журналистов и блогеров не путать смысл этих заявлений, не брать интервью у случайных людей, не цитировать слухи и анонимки, проявлять ответственность и профессионализм. Настоятельно просим всех казахстанцев подписаться на страницу Министерства здравоохранения в Facebook и доверять государственным средствам массовой информации», - призвала она.

В Минздраве еще раз предупредили казахстанцев об ответственности за недостоверную информацию, связанную с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Ранее в Алматы обратились к горожанам с просьбой не поддаваться на провокации из-за фейковой информации о коронавирусе. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также прокомментировал слухи о якобы распространении нового типа коронавируса в Казахстане. Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин призвал казахстанцев не пересылать фейковые сообщения о заболеваемости коронавирусом.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение,
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Акбота Кузекбай

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