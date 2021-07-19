Профилактика острых кишечных инфекций
Лето - самое благоприятное время для размножения возбудителей различных болезней, в том числе ОКИ. Их источником являются больные люди, бактерионосители, грызуны, гельминты, необработанные овощи и фрукты, неправильно хранящиеся и скоропортящиеся продукты. Возбудителями кишечных инфекций могут быть бактерии (холера, дизентерия, брюшной тиф), токсины (ботулизм), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус). Они устойчивы во внешней среде, могут долго сохраняться на руках, посуде, игрушках, предметах обихода, в почве, в воде. Многие из них могут размножаться в продуктах питания при комнатной температуре и даже низкой температуре. При кипячении и обработке дезинфицирующими средствами микробы погибают.
Дизентерия может начаться если употребить некипяченое (парное) молоко, творог, сметану, приготовленные в домашних условиях. Кишечную палочку находят в некачественном кефире, йогурте. Стафилококк любит торты с кремом, глазированные сырки. А сальмонелла попадает через яйца, куриное мясо, сосиски, плохо вымытые или вымытые грязной водой овощи и зелень. Доказано, что максимальное количество микробов обитает на денежных купюрах. Много их и на поверхностях смартфонов, на ручках продуктовых колясок в гипермаркетах.
Диареи вирусной природы (энтеровирус, ротавирус) начинаются остро, быстро распространяются. Возможно бессимптомное носительство и продолжающееся выделение вируса во внешнюю среду после клинического выздоровления. Поэтому могут одновременно болеть все члены семьи и организованные детские коллективы.
От момента попадания микробов в организм проходит от 6 до 48 часов до появления симптомов. Об ОКИ может говорить тошнота, рвота, озноб, лихорадка, боли в животе, жидкий стул, сниженный аппетит, жажда. Диагноз и дальнейшее лечение устанавливает врач. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!
Профилактика ОКИ - соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки перед едой и ее приготовлением, после улицы, посещения туалета и т.д., важно с малых лет обучать детей правилам личной гигиены.
По заказу ТОО «Центр формирования ЗОЖ»