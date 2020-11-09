Профилактика, лечение, диагностика COVID-19: как осваиваются выделяемые деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На профилактику, диагностику и лечение коронавирусной инфекции, а также надбавки медицинским работникам за участие в противоэпидемических мероприятиях в целях недопущения распространения COVID-19, Фонду социального медицинского страхования было выделено 154,7 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

С марта по сентябрь 2020 года ФСМС оплачено 135,6 млрд тенге. Большую часть затрат, а это 81,3 млрд тенге, составили надбавки к заработной плате медицинских работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

«Министерством здравоохранения на центральном уровне и местными исполнительными органами продолжается работа по подготовке к возможной второй волне коронавируса. Со своей стороны фонд проводит своевременную оплату медицинской помощи, которая оказывается пациентам с коронавирусом и пневмонией. При этом пациентам с этими заболеваниями медицинская помощь оказывается вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС», - отмечают в пресс-службе ФСМС.

С марта по сентябрь на финансирование госпитализации в провизорных и карантинных стационарах было затрачено свыше 24,5 млрд тенге, в которых карантинную изоляцию и при необходимости лечение прошли свыше 240 тысяч человек.

В этот же период в инфекционных стационарах пролечено 72 тысячи пациентов. Всего на лечение пациентов с COVID-19 и коронавирусной пневмонией в амбулаторных и стационарных условиях было затрачено 18,8 млрд тенге.

Для оплаты медицинских услуг стационара на дому было направлено 9 млн тенге. Лечение на дому получают пациенты с легкой формой течения болезни, при поражении легких не более 30%. Ежедневно им звонят участковые врачи для оценки состояния, не реже одного раза в три дня проходят видеоконсультации, также оказываются необходимые процедуры. Если состояние ухудшается, например, в течение трех-пяти дней не спадает температура, нарастает отдышка и тахикардия, пациента госпитализируют. Эти услуги стали доступны населению с июля этого года.

С этого же периода начали работу мобильные бригады. На оплату их услуг с июля по сентябрь фонд направил более 1 млрд тенге. За каждый вызов поликлиники получают по 5400 тенге, таким образом, за три месяца было выполнено более 190 тысяч выездов. Мобильные бригады, в состав которых входят врач и/или медсестра, иногда профильный специалист, могут провести первичный осмотр пациента, оценить степень тяжести его состояния, при наличии симптомов СOVID-19 произвести забор материала на ПЦР-тест, провести пульсоксиметрию, при показаниях выдать направление на рентгенографию или компьютерную томографию, назначить лекарственные средства. Стоит отметить, что в регионах создано свыше 3 тысячи таких бригад.

На проведение ПЦР-диагностики выделено более 19 млрд тенге. С марта по сентябрь за проведенные тестирования фондом было оплачено 10,7 млрд тенге. ПЦР-тестирование прошли 222 024 казахстанца в стационарах страны, в амбулаторных условиях - 708 124 человека.

Фонд медицинского страхования напоминает, что для улучшения качества услуг, которые оплачиваются фондом, пациенты могут с жалобами и предложениями обращаться в контакт-центр 1406, а также оставлять их в мобильном приложении Qoldau 24/7.