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Профилактика коррупции: в Атырау руководителей медучреждений свозили в СИЗО

14 Февраля 2020 04:01
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Профилактика коррупции: в Атырау руководителей медучреждений свозили в СИЗО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 14 руководителей медицинских учреждений побывали в местном СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это посещение СИЗО было организовано по поручению председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Необходимо, чтобы первые руководители предприятий и организаций были в курсе, что их ожидает при совершении коррупционных преступлений и получении взятки. Так что в СИЗО побывают и посмотрят условия содержания заключенных не только главврачи, но и руководители всех государственных учреждений», - сообщил представитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Жанибек Каражанов.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Другие государственные органы,
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Автор:

А. Соколов

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