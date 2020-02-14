Профилактика коррупции: в Атырау руководителей медучреждений свозили в СИЗО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 14 руководителей медицинских учреждений побывали в местном СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это посещение СИЗО было организовано по поручению председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Необходимо, чтобы первые руководители предприятий и организаций были в курсе, что их ожидает при совершении коррупционных преступлений и получении взятки. Так что в СИЗО побывают и посмотрят условия содержания заключенных не только главврачи, но и руководители всех государственных учреждений», - сообщил представитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Жанибек Каражанов.