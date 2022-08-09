Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Профилактическое мероприятие проведут перед Съездом мировых религий в Нур-Султане
9 Августа 2022 13:34

Профилактическое мероприятие проведут перед Съездом мировых религий в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий с 8 августа по 8 сентября в столице проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице регулярно проходят крупные мероприятия международного значения. С 13 по 15 сентября пройдет заседание XX Секретариата и VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием государственного (апостольского) визита Папы Римского Франциска. В канун этих мероприятий с 8 августа по 8 сентября на территории города совместно с ДКНБ и СГО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», - сообщил первый заместитель начальника ДП Нур-Султана Бакитжан Малыбаев на брифинге для журналистов.

Он пояснил, что профилактическое мероприятие проводится в связи с тем, что Нур-Султан посетят множество зарубежных гостей и состоится ряд государственных визитов. Бакитжан Малыбаев проинформировал, что в столице будут проверять квартиры, которые сдаются внаем, заброшенные дома, дачные участки, а также владельцев оружий.

Ранее сообщалось, что с 19 июля на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в рамках которого выявлено 11,5 тыс. нарушений ПДД.


Новости по теме
Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га
Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
Читайте также
Каждое пятое ДТП совершается по вине пешеходов - полиция Нур-Султана
Пытки применяли к 23 задержанным при январских событиях – Генпрокуратура РК
Филиал ведущего зарубежного вуза планируют открыть в Нур-Султане
Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га
Прием заявок на получение госгрантов для реализации бизнес-идей начался в столице
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 августа
Международные соревнования по триатлону пройдут в Нур-Султане
Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
Популярное
1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
4 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
5 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив