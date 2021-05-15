Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Профилактическое мероприятие "Чистый город" продолжается в Шымкенте

15 Мая 2021, 12:15
Профилактическое мероприятие

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Департамента полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, поддержание архитектурного облика города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

В целях профилактики нарушений правил благоустройства стражи порядка в рамках мероприятия «Чистый город» ежедневно проводят разъяснительные работы среди населения.

Ответственность за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, разрушение объектов инфраструктуры, повреждение зеленых насаждений предусмотрена статьей 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

photo

Так, в ходе патрулирования административной территории участковый инспектор Управления полиции Абайского района выявил факт складирования строительных отходов вдоль улицы Кызылкум. В отношении жителя применены соответствующие меры по статье 505 КоАП РК.

Работа в данном направлении будет продолжена.


Экология   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе