Профилактическое мероприятие

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Департамента полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, поддержание архитектурного облика города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

В целях профилактики нарушений правил благоустройства стражи порядка в рамках мероприятия «Чистый город» ежедневно проводят разъяснительные работы среди населения.

Ответственность за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, разрушение объектов инфраструктуры, повреждение зеленых насаждений предусмотрена статьей 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Так, в ходе патрулирования административной территории участковый инспектор Управления полиции Абайского района выявил факт складирования строительных отходов вдоль улицы Кызылкум. В отношении жителя применены соответствующие меры по статье 505 КоАП РК.

Работа в данном направлении будет продолжена.